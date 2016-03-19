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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 19 марта 2016
Гамбург
19.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
29'
А. Хант (П)
19'
А. Крамарич (П)
23'
К. Фолланд
67'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
86'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Т. Штробль
Замена
Н. Бауи
️️️️
Л. Холтби
76'
Желтая карточка
Л. Холтби
70'
68'
Замена
Ф. Окс
️️️️
Н. Амири
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Руднев
68'
67'
ГОЛ! 1:3!
Э. Варгас
Пас отдал
К. Фолланд
62'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Крамарич
Замена
С. Шипплок
️️️️
М. Грегоритч
62'
49'
Желтая карточка
П. Кадержабек
Желтая карточка
М. Озтрзолек
35'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хант
29'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
Р. Адлер
20'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Бариш Атик
ЛВ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
3
Клебер
22
Озтрзолек
2
Сакаи
4
Спахич
16
Иличевич
8
Экдаль
14
Хант
90
Холтби
11
Грегоритч
9
Руднев
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
4
Бичакчич
22
Тольян
5
Штробль
10
Амири
13
Руди
13
Ут
27
Крамарич
31
Фолланд
90
Холтби
21
Бауи
21
Бауи
90
Холтби
9
Руднев
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Руднев
11
Грегоритч
22
Шипплок
22
Шипплок
11
Грегоритч
5
Штробль
5
Шер
5
Шер
5
Штробль
27
Крамарич
11
Варгас
11
Варгас
27
Крамарич
10
Амири
20
Окс
20
Окс
10
Амири
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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