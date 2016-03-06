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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 06 марта 2016
Гамбург
06.03.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Герта
59'
Н. Мюллер
75'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
Замена
Н. Бауи
️️️️
Н. Мюллер
88'
Желтая карточка
Н. Мюллер
84'
82'
Замена
В. Штокер
️️️️
М. Вайзер
Замена
Д. Юнг
️️️️
А. Хант
78'
Замена
Г. Качар
️️️️
А. Экдаль
76'
ГОЛ! 2:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Л. Холтби
75'
67'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Ф. Лустенбергер
67'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
В. Дарида
Желтая карточка
А. Экдаль
60'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
59'
Желтая карточка
Э. Спахич
55'
38'
Желтая карточка
П. Пекарик
Желтая карточка
А. Руднев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
4-5-1
15
Адлер
3
Клебер
22
Озтрзолек
2
Сакаи
4
Спахич
8
Экдаль
14
Хант
90
Холтби
16
Иличевич
9
Мюллер
9
Руднев
3-2-2-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
14
Хант
21
Юнг
21
Юнг
14
Хант
8
Экдаль
20
Качар
20
Качар
8
Экдаль
9
Мюллер
21
Бауи
21
Бауи
9
Мюллер
28
Лустенбергер
38
Чигерчи
38
Чигерчи
28
Лустенбергер
16
Дарида
78
Харагучи
78
Харагучи
16
Дарида
8
Вайзер
14
Штокер
14
Штокер
8
Вайзер
Остались в запасе
Гамбург
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Гамбург - Герта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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