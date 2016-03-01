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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Кельн
Ингольштадт - Кельн: обзор матча 01 марта 2016
Ингольштадт
01.03.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
36'
Л. Хинтерсер
72'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Кельн
90'
+2
Замена
П. Ольковски
️️️️
А. Модест
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Коэн
84'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
78'
Желтая карточка
Р. Бауэр
75'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Д. Да Коста
72'
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
69'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Д. Хайнц
58'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Л. Биттенкурт
54'
Желтая карточка
Д. Марох
ГОЛ! 1:0!
Л. Хинтерсер
Пас отдал
Д. Да Коста
36'
Желтая карточка
Д. Лескано
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-4-1-2
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
21
Да Коста
36
Коэн
8
Рожер
4
Бауэр
13
Гросс
7
Леки
16
Хинтерсер
37
Лескано
3-2-3-1-1
1
Хорн
5
Марох
4
Соренсен
3
Хайнц
3
Маврай
7
Фогт
31
Риссе
33
Леманн
31
Герхардт
32
Биттенкурт
27
Модест
21
Да Коста
29
Зуттнер
29
Зуттнер
21
Да Коста
36
Коэн
13
Кристиансен
13
Кристиансен
36
Коэн
37
Лескано
14
Лекс
14
Лекс
37
Лескано
3
Хайнц
37
Младенович
37
Младенович
3
Хайнц
27
Модест
16
Ольковски
16
Ольковски
27
Модест
32
Биттенкурт
26
Хозинер
26
Хозинер
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Ингольштадт
Кельн
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
9
Мориц Хартманн
АП
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
9
Мориц Хартманн
АП
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Ингольштадт - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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