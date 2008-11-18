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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ротерхэм - Олдершот
Ротерхэм - Олдершот: обзор матча 18 ноября 2008
Ротерхэм
18.11.2008, вторник, 00:00
Англия. Кубок
0 : 3
Завершен
Олдершот
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Статистика матча Ротерхэм - Олдершот
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Информация о матче
Стадион:
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