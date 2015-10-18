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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ингольштадт
Штутгарт - Ингольштадт: обзор матча 18 октября 2015
Штутгарт
18.10.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
59'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ингольштадт
90'
+1
Желтая карточка
Р. Брежери
Желтая карточка
Т. Шунич
89'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Дидави
88'
Вторая желтая
С. Ди
86'
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Харник
85'
77'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Моралес
72'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Л. Хинтерсер
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
А. Максим
72'
Желтая карточка
Л. Рупп
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дидави
Пас отдал
Ф. Кляйн
59'
46'
Замена
М. Хартманн
️️️️
Ш. Лекс
Желтая карточка
С. Ди
12'
Желтая карточка
М. Харник
4'
4'
Пенальти не реализован!
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
4-3-1-2
22
Тытонь
17
Кляйн
44
Шунич
32
Баумгартль
2
Инсуа
20
Ди
44
Максим
10
Рупп
10
Дидави
22
Харник
11
Вернер
3-2-1-1-2
28
Озкан
21
Хюбнер
18
Брежери
29
Зуттнер
28
Левелс
34
Матип
13
Гросс
7
Леки
16
Хинтерсер
14
Лекс
10
Дидави
5
Швааб
5
Швааб
10
Дидави
44
Максим
16
Хайзе
16
Хайзе
44
Максим
22
Харник
9
Климент
9
Климент
22
Харник
16
Хинтерсер
10
Качунга
10
Качунга
16
Хинтерсер
27
Моралес
13
Кристиансен
13
Кристиансен
27
Моралес
14
Лекс
9
Хартманн
9
Хартманн
14
Лекс
Остались в запасе
Штутгарт
Ингольштадт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Штутгарт - Ингольштадт
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
МХПАрена
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