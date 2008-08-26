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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Бирмингем Сити
Саутгемптон - Бирмингем Сити: обзор матча 26 августа 2008
Саутгемптон
26.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Саутгемптон
- : -
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2 : 3
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0 : 0
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- : -
21.11.2026
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2 : 1
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Бирмингем Сити
3 : 0
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1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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