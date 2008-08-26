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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Карлайл Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Карлайл Юнайтед: обзор матча 26 августа 2008
Куинз Парк Рейнджерс
26.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
4 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Карлайл Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 12 тур
Олдершот
1 : 3
03.10.2026
Карлайл Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
Карлайл Юнайтед
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