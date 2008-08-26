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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Нортгемптон Таун
Болтон - Нортгемптон Таун: обзор матча 26 августа 2008
Болтон
26.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болтон - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
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0
0
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Нортгемптон Таун
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