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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лутон Таун - Плимут Аргайл
Лутон Таун - Плимут Аргайл: обзор матча 12 августа 2008
Лутон Таун
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лутон Таун - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
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1 : 1
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 2
31.10.2026
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27.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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2 : 1
20.10.2026
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Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 15 тур
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14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
10.10.2026
Уимблдон
Информация о матче
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Лутон Таун
Плимут Аргайл
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
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2025.02.10 22:40
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2025.10.13 12:22
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2024.09.10 14:23
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Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
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2024.12.31 13:37
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