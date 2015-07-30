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Лига Европы 2026/2027
Альтах - Витория Гимараеш
Альтах - Витория Гимараеш: обзор матча 30 июля 2015
Альтах
30.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альтах - Витория Гимараеш
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0
0
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0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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