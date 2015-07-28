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Судьи
Главный судья:
Сергей Баранов (Волжский)

МИТОС - Машук-КМВ

28.07.2015, Вторник, 17:30 мск Таганрог, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур МИТОС - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
13 тур
19 октября, воскресенье 15:00 МИТОС 0:0 Машук-КМВ
3 тур
20 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 0:2 МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
20 тур
26 октября, суббота 15:00 МИТОС 3:0 Машук-КМВ
4 тур
30 июля, вторник 18:00 Машук-КМВ 2:0 МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
30 тур
16 мая, четверг 18:00 Машук-КМВ 4:0 МИТОС
14 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 МИТОС 1:2 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
32 тур
19 мая, суббота 18:00 МИТОС 0:1 Машук-КМВ
16 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 1:1 МИТОС
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
32 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:0 МИТОС
16 тур
16 июля, пятница 18:30 МИТОС 2:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 26 19 6 1 43:6 +37 63
2. Афипс 26 15 4 7 35:27 +8 49
3. Черноморец Нв 27 14 7 6 37:24 +13 49
4. Краснодар-2 26 14 6 6 53:26 +27 48
5. Ангушт 26 11 8 7 24:17 +7 41
6. СКА 27 11 6 10 36:26 +10 39
7. Динамо Ст 26 9 8 9 30:30 0 35
8. Машук-КМВ 26 9 6 11 25:34 -9 33
9. Терек-2 26 8 7 11 32:31 +1 31
10. Биолог-Новокубанск 25 7 6 12 21:32 -11 27
11. Алания 26 6 8 12 21:36 -15 26
12. МИТОС 26 6 5 15 30:48 -18 23
13. Астрахань 26 5 6 15 23:49 -26 21
14. Дружба 25 4 5 16 20:44 -24 17
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