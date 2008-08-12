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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Транмер
Гримсби Таун - Транмер: обзор матча 12 августа 2008
Гримсби Таун
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гримсби Таун - Транмер
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0
0
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0
0
Матчи команд
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