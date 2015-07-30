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Судьи
Главный судья:
Игорь Баранов (Красноярск)

Динамо - Сибирь-2

30.07.2015, Четверг, 13:00 мск Барнаул, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур Динамо - Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
22 тур
25 апреля, суббота 16:00 Сибирь-2 3:1 Динамо
20 тур
23 октября, четверг 14:00 Динамо 4:2 Сибирь-2
1 тур
19 июля, суббота 15:00 Сибирь-2 1:3 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
30 тур
22 мая, среда 15:00 Сибирь-2 1:2 Динамо
18 тур
11 октября, четверг 15:00 Сибирь-2 2:0 Динамо
8 тур
20 августа, понедельник 15:30 Динамо 2:1 Сибирь-2
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 15:30 Динамо 4:0 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
34 тур
22 октября, суббота 12:00 Динамо 1:1 Сибирь-2
23 тур
28 августа, воскресенье 12:00 Сибирь-2 2:2 Динамо
6 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 5:0 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
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