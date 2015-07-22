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Судьи
Главный судья:
Евгений Козлов (Новосибирск)

Динамо - Якутия

22.07.2015, Среда, 15:30 мск Барнаул, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур Динамо - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
26 тур
15 мая, пятница 15:30 Динамо 1:0 Якутия
16 тур
3 октября, пятница 12:30 Якутия 0:3 Динамо
6 тур
13 августа, среда 15:30 Динамо 4:1 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
23 тур
22 апреля, понедельник 15:30 Динамо 1:0 Якутия
21 тур
26 октября, пятница 10:00 Якутия 1:0 Динамо
1 тур
15 июля, воскресенье 15:30 Динамо 6:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
32 тур
11 октября, вторник 09:00 Якутия 2:3 Динамо
26 тур
10 сентября, суббота 15:30 Динамо 2:0 Якутия
4 тур
7 мая, суббота 00:00 Якутия 2:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
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