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Судьи
Главный судья:
Пётр Мирошниченко (Санкт-Петербург)

Орел - Чертаново

28.07.2015, Вторник, 18:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур Орел - Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 14:00 Чертаново 2:2 Орел
5 тур
8 августа, пятница 18:30 Орел 0:2 Чертаново
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 26 15 9 2 41:19 +22 54
2. Энергомаш 26 13 7 6 28:16 +12 46
3. Рязань 26 10 10 6 19:15 +4 40
4. Металлург Лп 26 9 13 4 26:21 +5 40
5. Авангард Кур 26 10 9 7 33:22 +11 39
6. Локомотив Лс 26 9 12 5 27:19 +8 39
7. Зенит Пз 26 10 8 8 25:21 +4 38
8. Калуга 26 9 6 11 24:27 -3 33
9. Динамо Бр 26 8 7 11 22:25 -3 31
10. Витязь 26 8 7 11 31:32 -1 31
11. Чертаново 26 8 6 12 31:42 -11 30
12. Торпедо М 26 8 6 12 21:28 -7 30
13. Орел 26 5 7 14 9:25 -16 22
14. Арсенал-2 26 2 9 15 22:47 -25 15
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