Торпедо Вл - Химки

|26 тур
|12 мая, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|0:3
|Химки
|12 тур
|23 сентября, вторник
|19:00
|Химки
|2:0
|Торпедо Вл
|26 тур
|12 мая, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|0:3
|Химки
|12 тур
|23 сентября, вторник
|19:00
|Химки
|2:0
|Торпедо Вл
|27 тур
|28 апреля, понедельник
|19:00
|Химки
|2:1
|Торпедо Вл
|9 тур
|25 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|2:2
|Химки
|Второй этап, 43 тур
|20 апреля, пятница
|19:00
|Химки
|0:2
|Торпедо Вл
|Второй этап, 35 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Химки
|3:1
|Торпедо Вл
|Второй этап, 15 тур
|14 июня, вторник
|18:30
|Торпедо Вл
|3:3
|Химки
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химки
|28
|20
|7
|1
|52:14
|+38
|67
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|28
|17
|4
|7
|49:30
|+19
|55
|3.
|Москва
|28
|17
|4
|7
|50:24
|+26
|55
|4.
|Текстильщик Ив
|28
|15
|8
|5
|49:23
|+26
|53
|5.
|Торпедо Вл
|28
|14
|9
|5
|37:24
|+13
|51
|6.
|Спартак Кс
|28
|14
|5
|9
|42:33
|+9
|47
|7.
|Сочи
|28
|14
|5
|9
|44:31
|+13
|47
|8.
|Псков-747
|28
|11
|6
|11
|38:37
|+1
|39
|9.
|Строгино
|28
|8
|9
|11
|35:32
|+3
|33
|10.
|ЦРФСО
|28
|7
|10
|11
|26:32
|-6
|31
|11.
|Волга Тв
|28
|7
|7
|14
|26:43
|-17
|28
|12.
|Знамя Труда
|28
|7
|4
|17
|28:54
|-26
|25
|13.
|Домодедово
|28
|5
|7
|16
|30:52
|-22
|22
|14.
|Карелия
|28
|5
|5
|18
|26:58
|-32
|20
|15.
|Коломна
|28
|2
|4
|22
|20:65
|-45
|10