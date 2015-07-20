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Судьи
Главный судья:
Максим Наседин (Железнодорожный)

Москва - Псков-747

20.07.2015, Понедельник, 18:00 мск Москва, стадион Спартаковец им. Н.П.Старостина Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур Москва - Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 18:30 Псков-747 2:2 Москва
15 тур
11 октября, суббота 14:00 Москва 1:2 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
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