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Судьи
Главный судья:
Максим Чембулатов (Кострома)

Мордовия (мол) - Локомотив (мол)

18.07.2015, Суббота, 14:00 мск Саранск, стадион Старт Россия. Молодежное первенство, 1 тур Мордовия (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:00 Мордовия (мол) 1:0 Локомотив (мол)
7 тур
13 сентября, суббота 11:45 Локомотив (мол) 4:1 Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:2 Мордовия (мол)
1 тур
19 июля, четверг 15:30 Мордовия (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 19 4 7 70:33 +37 61
2. ЦСКА (мол) 29 17 7 5 64:36 +28 58
3. Динамо М (мол) 30 17 5 8 54:27 +27 56
4. Рубин (мол) 29 18 1 10 51:46 +5 55
5. Спартак М (мол) 30 16 3 11 52:35 +17 51
6. Ростов (мол) 29 15 5 9 44:37 +7 50
7. Академия Кубань 30 13 8 9 49:36 +13 47
8. Анжи (мол) 29 12 9 8 47:31 +16 45
9. Краснодар (мол) 29 12 7 10 46:46 0 43
10. Зенит (мол) 30 12 6 12 39:36 +3 42
11. Ахмат (мол) 29 10 6 13 34:44 -10 36
12. Мордовия (мол) 30 9 5 16 32:47 -15 32
13. Амкар (мол) 29 7 6 16 34:56 -22 27
14. Урал (мол) 30 6 6 18 31:58 -27 24
15. Кр. Советов (мол) 29 4 7 18 24:76 -52 19
16. Уфа (мол) 30 4 5 21 22:49 -27 17
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