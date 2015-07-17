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Судьи
Главный судья:
Андрей Юдин (Волжский)

Ростов (мол) - Ахмат (мол)

17.07.2015, Пятница, 16:30 мск Азов, стадион СК "СДЮШОР-9" Россия. Молодежное первенство, 1 тур Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 19 4 7 70:33 +37 61
2. ЦСКА (мол) 29 17 7 5 64:36 +28 58
3. Динамо М (мол) 30 17 5 8 54:27 +27 56
4. Рубин (мол) 29 18 1 10 51:46 +5 55
5. Спартак М (мол) 30 16 3 11 52:35 +17 51
6. Ростов (мол) 29 15 5 9 44:37 +7 50
7. Академия Кубань 30 13 8 9 49:36 +13 47
8. Анжи (мол) 29 12 9 8 47:31 +16 45
9. Краснодар (мол) 29 12 7 10 46:46 0 43
10. Зенит (мол) 30 12 6 12 39:36 +3 42
11. Ахмат (мол) 29 10 6 13 34:44 -10 36
12. Мордовия (мол) 30 9 5 16 32:47 -15 32
13. Амкар (мол) 29 7 6 16 34:56 -22 27
14. Урал (мол) 30 6 6 18 31:58 -27 24
15. Кр. Советов (мол) 29 4 7 18 24:76 -52 19
16. Уфа (мол) 30 4 5 21 22:49 -27 17
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