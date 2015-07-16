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Лига Европы 2026/2027
Черно Море - Динамо Мн
Черно Море - Динамо Мн: обзор матча 16 июля 2015
Черно Море
16.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Динамо Мн
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Статистика матча Черно Море - Динамо Мн
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Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
- : -
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
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Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
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