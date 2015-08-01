Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Александр Дердо (Ильичевск)
Материалы

Шахтер - Говерла

01.08.2015, Суббота, 19:30 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Украина. Премьер-Лига, 3 тур Шахтер - Говерла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
9 мая, суббота 14:00 Говерла 3:7 Шахтер
10 тур
5 декабря, пятница 20:00 Шахтер 4:1 Говерла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 20:30 Говерла 0:2 Шахтер
1 тур
14 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Говерла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 18:00 Шахтер 5:1 Говерла
2 тур
21 июля, суббота 18:00 Говерла 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 21:15 Говерла 1:4 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Говерла
11 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Говерла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
1/8 финала
29 октября, среда 00:00 Говерла 1:4 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
19 тур
1 марта, суббота 15:00 Шахтер 5:0 Говерла
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Говерла 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 