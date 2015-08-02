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Судьи
Главный судья:
Юрий Мосейчук (Черновцы)

Черноморец - Динамо

02.08.2015, Воскресенье, 19:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 3 тур Черноморец - Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:2 Динамо
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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