Черноморец - Динамо

|18 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:2
|Динамо
|5 тур
|30 августа, суббота
|20:30
|Динамо
|2:0
|Черноморец
|18 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:2
|Динамо
|5 тур
|30 августа, суббота
|20:30
|Динамо
|2:0
|Черноморец
|1/2 финала
|7 мая, среда
|20:00
|Динамо
|4:0
|Черноморец
|20 тур
|24 апреля, четверг
|20:30
|Черноморец
|1:1
|Динамо
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Черноморец
|22 тур
|31 марта, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|0:2
|Динамо
|7 тур
|25 августа, суббота
|20:30
|Динамо
|2:0
|Черноморец
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:1
|Черноморец
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Черноморец
|1:2
|Динамо
|16 тур
|5 декабря, суббота
|14:00
|Черноморец
|0:1
|Динамо
|1 тур
|18 июля, суббота
|20:00
|Динамо
|5:0
|Черноморец
|23 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|3:1
|Черноморец
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|21:30
|Черноморец
|0:3
|Динамо
|18 тур
|1 декабря, суббота
|15:00
|Динамо
|5:2
|Черноморец
|3 тур
|1 августа, среда
|20:00
|Черноморец
|0:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|26
|23
|1
|2
|57:11
|+46
|70
|2.
|Шахтер Дн
|26
|20
|3
|3
|79:25
|+54
|63
|3.
|Днепр Дп
|26
|16
|5
|5
|53:22
|+31
|53
|4.
|Заря
|26
|14
|6
|6
|51:26
|+25
|48
|5.
|Ворскла
|26
|11
|9
|6
|35:26
|+9
|42
|6.
|Александрия
|26
|10
|8
|8
|30:29
|+1
|38
|7.
|Сталь
|26
|7
|8
|11
|25:31
|-6
|29
|8.
|Карпаты
|25
|7
|6
|12
|26:37
|-11
|27
|9.
|Волынь *
|26
|10
|8
|8
|36:36
|0
|26
|10.
|Металлист
|26
|5
|9
|12
|22:46
|-24
|24
|11.
|Олимпик Дн
|25
|5
|7
|13
|22:35
|-13
|22
|12.
|Черноморец Од
|26
|4
|10
|12
|23:39
|-16
|22
|13.
|Говерла
|26
|3
|7
|16
|16:45
|-29
|16
|14.
|Металлург З
|24
|0
|3
|21
|7:74
|-67
|3
|* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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