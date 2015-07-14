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Лига чемпионов 2026/2027
Мольде - Пюник
Мольде - Пюник: обзор матча 14 июля 2015
Мольде
14.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
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Статистика матча Мольде - Пюник
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Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Информация о матче
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