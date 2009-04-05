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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 05 апреля 2009
Металлург
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 22 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
5'
Д. Невмывака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
М. Калонас
Желтая карточка
В. Вернидуб
Замена
️️️️
С. Силюк
Замена
️️️️
Д. Перишич
Замена
Ч. Майкл Алози
️️️️
Е. Писоцкий
Замена
М. Левандовски
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Гай
Замена
Фернандиньо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ! 1:0!
Д. Невмывака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Виталий Постранский
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
11
Алексей Годин
(К)
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
0
Драган Перишич
ЦЗ
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-4
12
Постранский
15
Вернидуб
19
Невмывака
14
Полевой
4
Тейку
27
Степаненко
28
Тигорев
10
Калонас
5
Силюк
11
Годин
42
Писоцкий
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
50
Кучер
13
Шевчук
19
Гай
3
Хюбшман
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
20
Гладкий
0
Перишич
0
Перишич
42
Писоцкий
99
Алози
99
Алози
42
Писоцкий
3
Хюбшман
18
Левандовски
18
Левандовски
3
Хюбшман
10
Виллиан
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Виллиан
19
Гай
77
Илсиньо
77
Илсиньо
19
Гай
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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