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Берое - Атлантас

09.07.2015, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Берое - Атлантас
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 2 июля, четверг 19:00 Атлантас 0:2 Берое
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