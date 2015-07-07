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Фольгоре - Пюник

07.07.2015, Вторник, 21:30 мск Серравалле, стадион Олимпико Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Фольгоре - Пюник
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 30 июня, вторник 19:00 Пюник 2:1 Фольгоре
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