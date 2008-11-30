Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 30 ноября 2008
Шахтер
30.11.2008, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 17 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
67'
А. Гладкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
Замена
А. Федецкий
️️️️
Жадсон
Замена
Ю. Фурта
️️️️
С. Кузнецов
Желтая карточка
А. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Р. Рац
Замена
А. Гурули
️️️️
С. Пшеничных
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
А. Гладкий
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
В. Федерив
Замена
Брандао
️️️️
Виллиан
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
Т. Петривский
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
И. Ощипко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
(К)
ЛЗ
2
Владимир Федерив
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Карпаты
54
Андрей Новак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
35
Юрий Фурта
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
5
Езерский
32
Ищенко
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Селезнев
3-3-1-2
1
Романенко
35
Ощипко
2
Федерив
4
Милошевич
14
Кобин
19
Ткачук
19
Пшеничных
16
Худобяк
20
Зенев
79
Кузнецов
10
Жадсон
44
Федецкий
44
Федецкий
10
Жадсон
11
Селезнев
20
Гладкий
20
Гладкий
11
Селезнев
10
Виллиан
11
Брандао
11
Брандао
10
Виллиан
79
Кузнецов
35
Фурта
35
Фурта
79
Кузнецов
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
19
Пшеничных
9
Гурули
9
Гурули
19
Пшеничных
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
54
Андрей Новак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
54
Андрей Новак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Шахтер - Карпаты
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
Все
Шахтер
Карпаты
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+