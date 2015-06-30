Чили - Перу

молодцы
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|11 октября, суббота
|03:00
|Чили
|3:0
|Перу
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чили
|3
|2
|1
|0
|10:3
|+7
|7
|2.
|Боливия
|3
|1
|1
|1
|3:7
|-4
|4
|3.
|Эквадор
|3
|1
|0
|2
|4:6
|-2
|3
|4.
|Мексика
|3
|0
|2
|1
|4:5
|-1
|2
молодцы
нет аргентина выйграет
всё идет к тому что чилийцы впервые выйграют трофей!Они смотрятся даже гораздо лучше аргентинцев, которые уже обленились играть. как будто уже всё выйграно. Как бы Парагвай не повторил успех прошлого турнира. а ямайке на этот раз повезло, что она попала в группе к аргентине, а не чили, а то оказались бы на месте Боливии!!!
Хороший получился матч, но мог получиться гораздо лучше, но его подпортил один человек в чёрном.
Черный в черном косячил по черному!!!
[q][/q]Красавцы!!! Бог он все видит
внезапно.
Пожалел судейка Видалика. Явно топит за хозяев!
судья убил игру
Нет интереса смотреть дальше.
чили