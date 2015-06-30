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Судьи
Главный судья:
Хосе Арготе (Маракайбо)

Чили - Перу

30.06.2015, Вторник, 02:30 мск Сантьяго, стадион Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос Кубок Америки, 1/2 финала Чили - Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2014

11 октября, суббота 03:00 Чили 3:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
23 марта, суббота 06:10 Перу 1:0 Чили
2 тур
12 октября, среда 03:45 Чили 4:2 Перу
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 02:15 Чили 1:0 Перу
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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    Рейтинг: +76

    Шмавон 1 июля 2015, 21:07

    молодцы

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    Рейтинг: +13

    hangvay 1 июля 2015, 14:15

    нет аргентина выйграет

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    Рейтинг: +11

    GanadoR 30 июня 2015, 08:31

    всё идет к тому что чилийцы впервые выйграют трофей!Они смотрятся даже гораздо лучше аргентинцев, которые уже обленились играть. как будто уже всё выйграно. Как бы Парагвай не повторил успех прошлого турнира. а ямайке на этот раз повезло, что она попала в группе к аргентине, а не чили, а то оказались бы на месте Боливии!!!

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    Рейтинг: +16

    NunoGomes21 30 июня 2015, 04:25

    Хороший получился матч, но мог получиться гораздо лучше, но его подпортил один человек в чёрном.

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    Рейтинг: +548

    Leha-ha50 > NunoGomes21 30 июня 2015, 04:27

    Черный в черном косячил по черному!!!

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    Рейтинг: +548

    Leha-ha50 30 июня 2015, 03:52

    [q][/q]Красавцы!!! Бог он все видит

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    Рейтинг: +1775

    piercman 30 июня 2015, 03:51

    внезапно.

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    Рейтинг: +548

    Leha-ha50 30 июня 2015, 03:21

    Пожалел судейка Видалика. Явно топит за хозяев!

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    Рейтинг: +34

    zolotoi33 30 июня 2015, 03:20

    судья убил игру

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 30 июня 2015, 03:20

    Нет интереса смотреть дальше.

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    Рейтинг: +10

    Walled 30 июня 2015, 01:54

    чили

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