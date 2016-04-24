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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 24 апреля 2016
Ренн
24.04.2016, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Монако
80'
Д. Сио
14'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
90'
Желтая карточка
Уоллес
90'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Замена
Й. Наньон
️️️️
Р. Данзе
88'
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Сио
87'
Желтая карточка
Р. Данзе
86'
83'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Сио
80'
79'
Желтая карточка
Фабиньо
73'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Э. Кошта
Замена
Ж. Бога
️️️️
Я. Силла
73'
72'
Замена
Жемерсон
️️️️
А. Раджи
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кошта
Пас отдал
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Педро Энрике
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
24
Бааль
3
Дианье
22
Арман
29
Данзе
11
Гросицки
5
Силла
21
Андре
6
Фернандес
10
Дембеле
13
Сио
3-2-2-1-2
1
Субашич
24
Раджи
13
Уоллес
6
Карвалью
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
28
Тулалан
20
Силва
11
Кошта
90
Траоре
29
Данзе
23
Наньон
23
Наньон
29
Данзе
5
Силла
13
Бога
13
Бога
5
Силла
13
Сио
7
Энрике
7
Энрике
13
Сио
24
Раджи
21
Жемерсон
21
Жемерсон
24
Раджи
11
Кошта
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Кошта
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
Остались в запасе
Ренн
Монако
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Главный тренер
Роллан Курбис
18
Тома Лемар
АП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ренн - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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