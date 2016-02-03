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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Кан
Лилль - Кан: обзор матча 03 февраля 2016
Лилль
03.02.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кан
59'
А. Сумаоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Кан
85'
Вторая желтая
Ж. Н'Кололо
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Ф. Бальмон
79'
73'
Замена
Д. Луи
️️️️
В. Бесса
65'
Желтая карточка
А. Делор
62'
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Ж. Фере
ГОЛ! 1:0!
А. Сумаоро
Пас отдал
Э. Ботик
59'
58'
Желтая карточка
Ж. Н'Кололо
Замена
С. Буфал
️️️️
Р. Лопеш
46'
45'
Замена
А. Делор
️️️️
Р. Роделен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Эньяма
2
Сивелли
19
Сидибе
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
15
Бальмон
8
Бензия
9
Лопеш
11
Ботик
3-5-1-1
1
Веркутр
8
Аппиа
15
Имороу
13
Бен Юссеф
25
Фере
35
Н'Кололо
2
Соб
18
Адеоти
11
Бесса
19
Леборнье
23
Роделен
9
Лопеш
17
Буфал
17
Буфал
9
Лопеш
15
Бальмон
24
Мавуба
24
Мавуба
15
Бальмон
11
Бесса
14
Луи
14
Луи
11
Бесса
25
Фере
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
25
Фере
23
Роделен
9
Делор
9
Делор
23
Роделен
Остались в запасе
Лилль
Кан
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лилль - Кан
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Пьер Моруа
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