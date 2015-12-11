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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Кан
Ренн - Кан: обзор матча 11 декабря 2015
Ренн
11.12.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кан
62'
Х. Кинтеро
79'
С. Бен Юссеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Кан
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Х. Кинтеро
84'
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Бен Юссеф
Замена
П. Энрике
️️️️
У. Дембеле
77'
73'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Роделен
Замена
Ж. Бога
️️️️
Д. Сио
70'
63'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
ГОЛ! 1:0!
Х. Кинтеро
Пас отдал
Р. Данзе
62'
Желтая карточка
А. Дукуре
51'
40'
Замена
Ч. Алхадур
️️️️
Ж. Делаплас
36'
Красная карточка
Э. Имороу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
29
Данзе
12
М'Бенге
3
Мендеш
22
Арман
11
Гросицки
6
Дукуре
21
Андре
11
Кинтеро
10
Дембеле
13
Сио
4-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
15
Имороу
25
Фере
22
Делаплас
2
Соб
11
Бесса
9
Делор
23
Роделен
11
Кинтеро
17
Жанвье
17
Жанвье
11
Кинтеро
13
Сио
13
Бога
13
Бога
13
Сио
10
Дембеле
7
Энрике
7
Энрике
10
Дембеле
22
Делаплас
44
Алхадур
44
Алхадур
22
Делаплас
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
23
Роделен
17
Макенго
17
Макенго
23
Роделен
Остались в запасе
Ренн
Кан
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
30
Поль Реле
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ренн - Кан
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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