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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 05 декабря 2015
Кан
05.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
70'
А. Делор (П)
28'
Я. Бензия
56'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
87'
Желтая карточка
В. Эньяма
81'
Замена
И. Амаду
️️️️
М. Мартен
80'
Замена
Ж. Талло
️️️️
Я. Бензия
Желтая карточка
Ж. Делаплас
79'
Замена
В. Бесса
️️️️
Э. Базиль
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Делор
70'
63'
Желтая карточка
С. Буфал
63'
Желтая карточка
Я. Бензия
56'
ГОЛ! 0:2!
Я. Бензия
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
46'
32'
Замена
М. Оббади
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
А. Яхья
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бензия
Пас отдал
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
3-3-3
1
Веркутр
15
Имороу
3
Да Силва
8
Аппиа
2
Соб
25
Фере
22
Делаплас
20
Базиль
23
Роделен
9
Делор
4-3-2-1
1
Эньяма
14
Корчиа
19
Сидибе
5
Сумаоро
2
Сивелли
24
Мавуба
15
Мартен
15
Бальмон
8
Бензия
17
Буфал
11
Ботик
20
Базиль
11
Бесса
11
Бесса
20
Базиль
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
15
Мартен
10
Амаду
10
Амаду
15
Мартен
15
Бальмон
21
Оббади
21
Оббади
15
Бальмон
8
Бензия
49
Талло
49
Талло
8
Бензия
Остались в запасе
Кан
Лилль
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Кан - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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