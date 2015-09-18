Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 18 сентября 2015
Ренн
18.09.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
74'
П. Нтеп
49'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
90'
+5
Желтая карточка
Э. Ботик
Желтая карточка
Д. Сио
90'
+5
88'
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Талло
Замена
Ж. Бога
️️️️
П. Нтеп
82'
Желтая карточка
С. Арман
79'
77'
Замена
С. Корчиа
️️️️
С. Буфал
ГОЛ! 1:1!
П. Нтеп
Пас отдал
Д. Сио
74'
72'
Замена
М. Меньян
️️️️
Я. Бензия
70'
Желтая карточка
Р. Мавуба
69'
Красная карточка
В. Эньяма
Замена
К. Гросицки
️️️️
А. Дукуре
68'
Замена
П. Энрике
️️️️
М. Зеффан
55'
52'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
П. Мендеш
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Буфал
Пас отдал
Ж. Талло
45'
Желтая карточка
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-3-2
27
Диалло
31
Морейра
22
Арман
17
Мешер
3
Мендеш
2
Зеффан
5
Силла
6
Фернандес
6
Дукуре
13
Сио
29
Нтеп
4-1-2-2
1
Эньяма
19
Сидибе
5
Сумаоро
25
Баша
2
Сивелли
24
Мавуба
8
Бензия
17
Буфал
49
Талло
11
Ботик
6
Дукуре
11
Гросицки
11
Гросицки
6
Дукуре
29
Нтеп
13
Бога
13
Бога
29
Нтеп
2
Зеффан
7
Энрике
7
Энрике
2
Зеффан
8
Бензия
16
Меньян
16
Меньян
8
Бензия
17
Буфал
14
Корчиа
14
Корчиа
17
Буфал
49
Талло
9
Гийом
9
Гийом
49
Талло
Остались в запасе
Ренн
Лилль
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Остались в запасе
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Ренн - Лилль
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Ренн
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+