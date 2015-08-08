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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Кан
Марсель - Кан: обзор матча 08 августа 2015
Марсель
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кан
62'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Кан
Желтая карточка
С. Спаранья
82'
79'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
В. Бесса
69'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Делаплас
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Ф. Товен
69'
Замена
Б. Сарр
️️️️
М. Лемина
65'
62'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Л. Нангис
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Замена
Л. Окампос
️️️️
Р. Алессандрини
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
41
Сан Алфуссейни
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Менди
21
Джа-Джедже
33
Спаранья
4
Рекик
99
Лемина
7
Алессандрини
15
Ромао
10
Баррада
10
Товен
44
Батшуайи
3-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
15
Имороу
3
Да Силва
18
Адеоти
25
Фере
11
Бесса
22
Делаплас
9
Делор
7
Нангис
99
Лемина
70
Сарр
70
Сарр
99
Лемина
10
Товен
14
Н'Куду
14
Н'Куду
10
Товен
7
Алессандрини
7
Окампос
7
Окампос
7
Алессандрини
11
Бесса
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
11
Бесса
22
Делаплас
2
Соб
2
Соб
22
Делаплас
7
Нангис
20
Базиль
20
Базиль
7
Нангис
Остались в запасе
Марсель
Кан
41
Сан Алфуссейни
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
41
Сан Алфуссейни
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Марсель - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Помощники судьи:
Джемель Зитуни
Николя Эннино
Стадион:
Велодром
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