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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 02 марта 2016
Сток Сити
02.03.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
80'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
84'
Замена
А. Перес
️️️️
А. Митрович
84'
Замена
С. Думбия
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Диуф
80'
74'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Й. Гуффран
Замена
М. Диуф
️️️️
И. Афеллай
70'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Уолтерс
69'
Желтая карточка
М. Муниеса
45'
+1
Замена
М. Муниеса
️️️️
Ф. Бардсли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
2
Вольшайд
5
Кэмерон
27
Бардсли
12
Уилэн
16
Имбула
10
Шакири
19
Уолтерс
17
Афеллай
7
Арнаутович
4-4-2
33
Эллиот
27
Тэйлор
22
Янмат
24
Ласселлс
14
Дамметт
23
Вейналдум
17
Сиссоко
26
Шелви
4
Коулбэк
94
Гуффран
9
Митрович
27
Бардсли
5
Муниеса
5
Муниеса
27
Бардсли
17
Афеллай
92
Диуф
92
Диуф
17
Афеллай
19
Уолтерс
15
Крауч
15
Крауч
19
Уолтерс
9
Митрович
22
Перес
22
Перес
9
Митрович
4
Коулбэк
22
Думбия
22
Думбия
4
Коулбэк
94
Гуффран
97
Ривьер
97
Ривьер
94
Гуффран
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
1
Якоб Хаугор
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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