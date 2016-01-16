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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 16 января 2016
Астон Вилла
16.01.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
76'
Р. Жестеде
29'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лестер
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ж. Айю
90'
+5
85'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Л. Бакуна
85'
85'
Желтая карточка
Д. Варди
77'
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:1!
Р. Жестеде
76'
69'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Марез
Замена
Р. Жестеде
️️️️
К. Хиль
67'
59'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
С. Оказаки
33'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
Желтая карточка
А. Сиссоко
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Желтая карточка
М. Банн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
3-2-3-2
31
Банн
26
Сиссоко
15
Лескотт
5
Окоре
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
10
Хиль
17
Верету
10
Айю
18
Козак
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
10
Айю
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Айю
10
Хиль
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Хиль
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
30
Оказаки
2
Де Лат
2
Де Лат
30
Оказаки
26
Марез
11
Ульоа
11
Ульоа
26
Марез
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Реми Гард
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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