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Астон Вилла - Уотфорд
Астон Вилла - Уотфорд: обзор матча 28 ноября 2015
Астон Вилла
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Уотфорд
41'
М. Ричардс
89'
Ж. Айю
17'
О. Игало
69'
А. Хаттон (АГ)
85'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уотфорд
Желтая карточка
К. Санчес
90'
90'
Желтая карточка
Н. Аке
ГОЛ! 2:3!
Ж. Айю
Пас отдал
К. Ричардсон
89'
Желтая карточка
К. Кларк
88'
86'
Желтая карточка
Т. Дини
85'
ГОЛ! 1:3!
Т. Дини
Замена
Р. Жестеде
️️️️
И. Гуйе
82'
81'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Абди
74'
Желтая карточка
Э. Капу
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Хаттон
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Хиль
68'
67'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
Э. Гомес
67'
Замена
И. Анья
️️️️
Х. Карлос Паредес
ГОЛ! 1:1!
М. Ричардс
Пас отдал
Ж. Верету
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-1-4-1
1
Гьюзан
15
Ричардсон
26
Кларк
21
Хаттон
4
Ричардс
5
Гуйе
10
Хиль
15
Санчес
17
Верету
7
Синклейр
10
Айю
3-3-2-2
1
Гомес
20
Кэткарт
15
Аке
3
Бритос
12
Ньом
6
Капу
44
Паредес
22
Абди
26
Уотсон
14
Дини
9
Игало
10
Хиль
24
Траоре
24
Траоре
10
Хиль
5
Гуйе
39
Жестеде
39
Жестеде
5
Гуйе
1
Гомес
1
Арлаускис
1
Арлаускис
1
Гомес
22
Абди
6
Гедиура
6
Гедиура
22
Абди
44
Паредес
21
Анья
21
Анья
44
Паредес
Остались в запасе
Астон Вилла
Уотфорд
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Астон Вилла - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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