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АПЛ 2026/2027
Суонси - Ньюкасл
Суонси - Ньюкасл: обзор матча 15 августа 2015
Суонси
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
9'
Б. Гомис
52'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ньюкасл
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Г. Сигурдссон
86'
84'
Желтая карточка
А. Митрович
82'
Замена
А. Митрович
️️️️
Г. Обертан
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Монтеро
77'
Замена
Н. Дайер
️️️️
А. Айю
72'
Желтая карточка
К. Ноутон
61'
54'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
А. Айю
Пас отдал
Д. Монтеро
52'
Желтая карточка
А. Айю
49'
46'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
М. Сиссоко
41'
Вторая желтая
Д. Янмат
17'
Желтая карточка
Д. Янмат
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Шелви
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Нил Тэйлор
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
4
Джек Корк
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
26
Шелви
4
Корк
24
Айю
10
Сигурдссон
10
Монтеро
18
Гомис
4-5-1
23
Крул
22
Янмат
99
Мбемба
2
Колоччини
21
Айдара
32
Обертан
6
Анита
17
Сиссоко
23
Вейналдум
4
Коулбэк
61
Сиссе
10
Сигурдссон
7
Бриттон
7
Бриттон
10
Сигурдссон
10
Монтеро
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Монтеро
24
Айю
12
Дайер
12
Дайер
24
Айю
61
Сиссе
17
Ааронс
17
Ааронс
61
Сиссе
17
Сиссоко
27
Тэйлор
27
Тэйлор
17
Сиссоко
32
Обертан
9
Митрович
9
Митрович
32
Обертан
Остались в запасе
Суонси
Ньюкасл
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Суонси - Ньюкасл
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Либерти
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