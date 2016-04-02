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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 02 апреля 2016
АЗ Алкмаар
02.04.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 4
Завершен
ПСВ
81'
Й. ван дер Линден
84'
М. Танкович
14'
Г. Перейро
60'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
Желтая карточка
Р. Мюрен
90'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Й. ван Овереем
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Танкович
84'
81'
Замена
А. Махер
️️️️
Д. Проппер
ГОЛ! 1:2!
Й. ван дер Линден
81'
69'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Д. Брума
Замена
Й. ван дер Линден
️️️️
Д. Соуза
69'
67'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Нарсинг
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Нарсинг
35'
Желтая карточка
Д. Брума
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
2-1-3-1
1
Рочет
5
Хапс
32
Люккассен
8
ван Овереем
36
Дабни Соуза
7
Хенриксен
19
Хайе
14
Янссен
3-1-2-2
41
Зут
30
Бренет
25
Брума
4
Ариас
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Проппер
7
Нарсинг
26
де Йонг
36
Дабни Соуза
14
ван дер Линден
14
ван дер Линден
36
Дабни Соуза
8
ван Овереем
21
Мюрен
21
Мюрен
8
ван Овереем
25
Брума
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
25
Брума
24
Проппер
6
Махер
6
Махер
24
Проппер
7
Нарсинг
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Нарсинг
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
16
Джино Коутиньо
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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