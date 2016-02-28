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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 февраля 2016
Аякс
28.02.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
4 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
14'
А. Милик
28'
Д. Классен
53'
Д. Классен
90'
А. Милик
64'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 4:1!
А. Милик
90'
87'
Желтая карточка
Д. Соуза
Замена
Т. Сереро
️️️️
Р. Базур
74'
73'
Замена
Т. Хайе
️️️️
Й. ван Овереем
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
А. Юнес
68'
64'
ГОЛ! 3:1!
В. Янссен
59'
Замена
Д. Люккассен
️️️️
М. Юханссон
ГОЛ! 3:0!
Д. Классен
53'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Классен
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
35
Дийкс
24
Виргевер
3
ван дер Хоорн
34
Велтман
8
Гудель
23
Базур
18
Классен
8
Юнес
21
Эль-Гази
30
Милик
2-1-2-1
1
Рочет
4
Юханссон
5
Хапс
8
ван Овереем
36
Дабни Соуза
7
Хенриксен
14
Янссен
8
Юнес
16
ван Рейн
16
ван Рейн
8
Юнес
23
Базур
17
Сереро
17
Сереро
23
Базур
4
Юханссон
32
Люккассен
32
Люккассен
4
Юханссон
8
ван Овереем
19
Хайе
19
Хайе
8
ван Овереем
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
1
Дидрик Бур
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Кельсо Ортис
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Кельсо Ортис
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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