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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Китайский Тайбэй
Индонезия - Китайский Тайбэй: онлайн-трансляция 13 октября 2015
Индонезия
13.10.2015, вторник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 6 тур
0 : 0
Перенесен
Китайский Тайбэй
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Индонезия - Китайский Тайбэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
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23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
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09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
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Товарищеские матчи. Сборные
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Китайский Тайбэй
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Отбор Кубка Азии, 5 тур
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