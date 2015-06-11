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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Сирия
Афганистан - Сирия: обзор матча 11 июня 2015
Афганистан
11.06.2015, четверг, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 1 тур
0 : 6
Завершен
Сирия
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Афганистан - Сирия
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0
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Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
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26.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
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