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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Индия
Оман - Индия: обзор матча 13 октября 2015
Оман
13.10.2015, вторник, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа D, 6 тур
3 : 0
Завершен
Индия
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Матчи команд
Оман
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Кувейт
- : -
23.12.2027
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