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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Катар
Китай - Катар: обзор матча 29 марта 2016
Китай
29.03.2016, вторник, 15:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 10 тур
2 : 0
Завершен
Катар
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Статистика матча Китай - Катар
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0
0
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0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
1 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 3
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 3
13.11.2026
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24.06.2026
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