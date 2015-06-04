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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Понте-Прета
Васко да Гама - Понте-Прета: обзор матча 04 июня 2015
Васко да Гама
04.06.2015, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 3
Завершен
Понте-Прета
Матч
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Таблица
Статистика матча Васко да Гама - Понте-Прета
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0
0
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0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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Васко да Гама
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