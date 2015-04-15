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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
ФК Сочи-2013 - Анжи-2
ФК Сочи-2013 - Анжи-2: обзор матча 15 апреля 2015
ФК Сочи-2013
15.04.2015, среда, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, группа B, 24 тур
2 : 3
Завершен
Анжи-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ФК Сочи-2013 - Анжи-2
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Черноморец
0 : 1
27.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Анжи-2
0 : 1
20.05.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Дружба
1 : 1
16.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Анжи-2
0 : 0
11.05.2018
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Анжи-2
1 : 0
28.04.2018
Спартак-Нальчик
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
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ФК Сочи-2013
Анжи-2
Прядкин: «Ответ ФИФА будет таким: российские клубы участвовали в турнире в Крыму без согласования с РФC»
2018.12.26 13:12
24
«Сочи» представил новый логотип
2018.07.04 17:33
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Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»
2018.06.22 07:54
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Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
2018.06.19 14:26
6
Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
2018.06.09 14:40
26
«Сочи» представил новый логотип
2018.07.04 17:33
14
Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»
2018.06.22 07:54
6
Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
2018.06.19 14:26
6
Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
2018.06.09 14:40
26
Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи
2017.06.22 14:29
10
Прядкин: «Ответ ФИФА будет таким: российские клубы участвовали в турнире в Крыму без согласования с РФC»
2018.12.26 13:12
24
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