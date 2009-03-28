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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Сербия
Румыния - Сербия: обзор матча 28 марта 2009
Румыния
28.03.2009, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 5 тур
2 : 3
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Румыния - Сербия
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0
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0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:40 (прямая)
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