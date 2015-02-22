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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Анжи - Енисей
Анжи - Енисей: обзор матча 22 февраля 2015
Анжи
22.02.2015, воскресенье, 19:45
Россия. Кубок ФНЛ
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Анжи - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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