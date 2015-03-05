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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Интернасьонал - Эмелек
Интернасьонал - Эмелек: обзор матча 05 марта 2015
Интернасьонал
05.03.2015, четверг, 04:00
Кубок Либертадорес, группа 4, 3 тур
3 : 2
Завершен
Эмелек
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Личные встречи
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Статистика матча Интернасьонал - Эмелек
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0
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Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
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Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Информация о матче
Стадион:
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