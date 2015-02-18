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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Универсидад де Чили - Эмелек
Универсидад де Чили - Эмелек: обзор матча 18 февраля 2015
Универсидад де Чили
18.02.2015, среда, 01:15
Кубок Либертадорес, группа 4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Эмелек
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Матчи команд
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
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- : -
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25.10.2026
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